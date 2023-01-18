Работа предприятий ОПК вселяет уверенность в победу России, заявил Путин

Президент отметил, что Россия за год производит в три раза больше ракет ПВО, чем США, а в целом оборонная промышленность страны создает примерно столько же ракет различного назначения, сколько все остальные государства мира.
«Наше производство сопоставимо с мировым производством», — подчеркнул он.
Путин перечислил и еще ряд слагаемых, которые, по его словам, внушают уверенность в победе.
«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы, и всей экономики», — сказал президент.
Он подчеркнул, что каждое из этих звеньев: промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, поддержка семей, здравоохранение — создает основу для эффективного развития России и ее победы.
Путин также отметил, что действующие власти в Киеве прославляют Степана Бандеру, который был пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов, расстрела гражданских лиц в Донбассе и на прилегающих территориях.
По этим причинам сегодняшний режим на Украине можно называть неонацистским, продолжил президент. Он подчеркнул, что Россия не может не защищать с помощью Вооруженных сил тех людей, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, «дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией».
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.