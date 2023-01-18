17:27 (мск), источник: Daily Storm
Арестович остается с 2022 года в базе «Миротворца» в образе женщины и назван «профессиональным провокатором»
Политик обвиняется в осуществлении «публичных информационных диверсий» в пользу России.
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На сайте опубликован кадр из фильма «Не бойся, я рядом», на котором политик переодет в женщину.
В карточке Арестовича на «Миротворце» указывается, что он принимал участие в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, мероприятиях, подрывающих обороноспособность страны путем деморализации армии, и дискредитировал украинские госорганы.
«Профессиональный провокатор», — говорится в описании политика в базе «Миротворца». Арестовичу также поставлено в вину «осуществление публичных информационных диверсий» в пользу России.
До начала политической карьеры Арестович был актером. В картине «Не бойся, я рядом» его герой Игорь Смирнов переодевается в женщину и представляется начинающей певицей Люсей Зайцевой.
Сайт «Миротворец» создан в августе 2014 года. На нем публикуются личные данные людей и организаций, деятельность которых администраторы ресурса расценивают как угрозу безопасности Украины. В «Миротворец» ранее попали президенты Казахстана и Хорватии Касым-Жомарт Токаев и Зоран Миланович, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, а также российский политик Максим Кац (признан в РФ иноагентом).
14 января Арестович сообщил, что упавшая на девятиэтажку в Днепре ракета сбита системой ПВО Украины. Это заявление вызвало шквал критики среди украинских политиков. В частности, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил о начале сбора подписей за увольнение Арестовича. Мэр Днепра попросил СБУ проверить его.
Спустя три дня, 17 января, Арестович написал заявление об отставке. Он назвал серьезной ошибкой свои слова о ЧП в Днепре и извинился за них. Офис президента Украины принял увольнение политика.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу. В письме дипломат призвал принять меры, чтобы власти Украины обратили внимание на деятельность «Миротворца» и закрыли его. Зампостпреда РФ обратил внимание, что в списках проекта находятся данные не только о взрослых, но и о 327 детях.