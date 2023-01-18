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19:16 (мск), источник: РБК

Беглов показал Путину, как добывали электричество в блокадном Ленинграде

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов показал президенту Владимиру Путину, как жители блокадного Ленинграда вручную добывали электроэнергию.

Президент посещал экспозицию Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, пояснили в пресс-службе Кремля. Во время экскурсии Беглов решил показать главе государства принцип работы ручного электрогенератора. Он взялся за ручки и начал раскручивать устройство.

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Беглов пояснил, что вращать генератор требовалось с определенной скоростью. Если это делали слишком быстро, лампочка перегорала. Когда генератор вращали медленно, она, напротив, не загоралась, отметил он.

Путин приехал в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. Он посетил Обуховский завод, где встретился с рабочими и осмотрел образец электромобиля E-NEVA. Также глава государства возложил цветы к мемориалу «Невский пятачок».

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня — до 27 января 1944 года. За это время от голода умерли более 632,2 тыс. жителей города, еще 16,7 тыс. человек погибли при бомбардировках и артобстрелах.

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