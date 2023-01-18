Клишас призвал к тщательной проработке идеи о службе в армии для госслужащих

«Считаю, что инициатива, направленная на установление запрета на принятие на государственную службу и замещение государственных должностей, а также на участие в выборах для граждан, не проходивших службу в Вооруженных силах, нуждается в тщательной проработке. Пока не совсем ясным видится то, как предлагаемое регулирование будет соответствовать действующим конституционным принципам и позициям Конституционного суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан», — написал он.
Клишас отметил, что российское законодательство уже предусматривает временное ограничение прав граждан на поступление на государственную гражданскую и муниципальную службу для тех, кто не прошел службу по призыву, не имея на это законных оснований. Ограничение действует в течение десяти лет со дня истечения срока обжалования соответствующего заключения призывной комиссии. На неконституционность нормативного закрепления бессрочного запрета в данном случае указывал Конституционный суд еще в 2014 г., обратил внимание сенатор.
Отсутствие же в законодательстве ограничений избирательных прав граждан из-за непрохождения воинской службы отвечает требованиям Конституции, добавил он, и «обусловлено необходимостью обеспечения соблюдения принципа всеобщего избирательного права, реализация которого позволяет достичь наибольшей репрезентативности выборов посредством учета мнения различных групп населения, в том числе состоящих из граждан, не служивших в Вооруженных силах».
Володин не первый раз поднимает вопрос введения обязательной службы в ВС России для чиновников, депутатов и судей. В частности, еще в конце сентября 2022 г. на фоне частичной мобилизации он предложил депутатам начать обсуждать вопрос прохождения обязательной службы в армии и получения военно-учетной специальности (ВУС) для желающих работать на госслужбе и избираться на выборные должности. Претендовать на депутатство, губернаторство и другие должности должны лишь получившие ВУС, военный билет и принесшие воинскую присягу, сказал он тогда.