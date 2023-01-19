02:32 (мск), источник: ТАСС
Посла РФ в Оттаве вызвали в МИД Канады из-за высказываний Лаврова
ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. МИД Канады вызвал в среду посла РФ в Оттаве Олега Степанова из-за высказываний министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что шаги США по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение «русского вопроса». Об этом заявила в среду глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли на совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Торонто. Их выступление транслировали канадские телеканалы.