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Спецоперация на Украине
02:32 (мск), источник: ТАСС

Посла РФ в Оттаве вызвали в МИД Канады из-за высказываний Лаврова

ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. МИД Канады вызвал в среду посла РФ в Оттаве Олега Степанова из-за высказываний министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что шаги США по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение «русского вопроса». Об этом заявила в среду глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли на совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Торонто. Их выступление транслировали канадские телеканалы.

Источник: Reuters

«Сегодня мои коллеги вызывают посла России в Канаде, чтобы <…> лично осудить антисемитские комментарии российского министра Сергея Лаврова», — сказала Жоли. Кроме того, по ее словам, Оттава выразит Степанову недовольство по поводу действий российских сил в ходе военной спецоперации на Украине.

Ранее Степанов сообщил ТАСС, что его пригласили в канадский МИД, но причину он не уточнил.

Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил: «Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения “русского вопроса”. Так же, как Гитлер хотел окончательно решить “еврейский вопрос”, сейчас, если вы почитаете западных политиков, <…> они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение».

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