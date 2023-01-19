Посол РФ в Канаде сообщил, что ему не сделали демарш из-за высказываний Лаврова

«Я увидел это заявление Жоли уже постфактум, то есть после встречи, и немного удивился, потому что приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр — прим. ТАСС). Речь шла исключительно об этом, и вы можете себе представить, что это шло по предсказуемым линиям общезападной пропаганды», — сказал он. Посол отметил, что в свою очередь довел до канадской стороны позицию РФ по этому инциденту, но при этом заметил, что у российской стороны «глубочайшие расхождения [с Канадой] по теме Украины». «По сути мы опять разошлись, не соглашаясь в оценках», — сказал Степанов.
На вопрос о том, почему Жоли публично объявила о том, что посла РФ вызвали в МИД в том числе из-за комментариев Лаврова, но эта тема не поднималась на встрече, Степанов заметил, что Жоли является политиком, а не кадровым дипломатом. Посол сообщил, что ранее в среду глава МИД Канады разместила заявление в Twitter с обвинениями Лаврова в антисемитизме, на что посольство РФ дало ей ответ «по всем позициям».
По его словам, либо подчиненные Жоли не имели таких инструкций, либо они пришли к выводу, что, обвиняя российский МИД в антисемитизме, «начинают играть на проигрышном поле и их обвинения моментально разбиваются». «Ну, а госпожа Жоли не дипломат, она политик, и решила поиграть на внутреннем поле», — добавил он.
Политика властей Канады лишь повышает градус конфронтации между Россией и странами Запада и не оставляет возможности для дальнейшей дипломатической работы, заявил Степанов.
«Укореняясь в такой не просто проукраинской, а гиперантироссийской линии, они просто разгоняют градус нынешней конфронтации и не оставляют возможности для дальнейшей дипломатической работы», — сказал он. Посол подчеркнул, что специальная военная операции РФ на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные цели не будут достигнуты. «Но каждый конфликт после достижения своих целей предполагает некое оформление результата <…>, а страны Запада своей конфронтационной политикой ухудшают любые возможности для достижения дипломатических результатов по итогам окончания нашей военной операции», — подытожил Степанов.
В среду посла РФ в Оттаве вызвали в МИД Канады. Как заявила Жоли на совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли по итогам их переговоров в Торонто, это было сделано, чтобы «лично осудить антисемитские комментарии российского министра Сергея Лаврова», а также выразить Степанову недовольство по поводу действий российских сил в ходе военной спецоперации на Украине, в том числе ситуацией с разрушенным домом в Днепре.
Ранее глава российского МИД также высказался по поводу инцидента с попаданием ракеты в жилой дом в Днепре, отметив, что украинские системы ПВО «вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву расположились в жилых кварталах». Дипломат объяснил, что именно это стало причиной трагедии.