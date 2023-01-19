Глава оборонного комитета Госдумы назвал нулевой вероятность призыва срочников с 21 года весной

«На мой взгляд, вероятность крайне низкая, вероятность, по сути, нулевая. Дело в том, что, прежде чем кого-то призывать, надо это все законодательно оформить», — сказал Картаполов в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).
21 декабря на расширенной коллегии с Владимиром Путиным Сергей Шойгу предложил поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу он предложил поднять с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. Президент «концептуально» поддержал эту инициативу.
11 января Андрей Картаполов заявил, что людей в возрасте до 30 лет могут начать призывать в армию уже весной 2023 года. Позднее он отметил, что повышение порога призывного возраста не приведет к увеличению числа срочников. 15 января депутат сказал, что весной 2023 года призыв на срочную службу, скорее всего, будет проводиться по старым правилам, без повышения призывного возраста.