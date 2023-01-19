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Спецоперация на Украине
12:12 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко заявил о провале попыток «удушить» Россию и Белоруссию

Предпринятые Западом попытки удушить Россию и Белоруссию закончились провалом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Источник: AP 2022

«Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше — сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим», — приводит его слова «БелТА».

Помимо экономического давления, западные страны пытаются также использовать Украину против Белоруссии, однако Киев, утверждает Лукашенко, «пока держится» и не идет на провокации против Минска.

«Поэтому приходится выдержать это время. Но то, что мы выдержим, прошедший 2022 год показал», — добавил он.

По заявлению Лукашенко, Белоруссия также делает все для России по части решения проблем, возникающих в ходе спецоперации на Украине.

Ранее в Белоруссии предложили России совместные инвестпроекты для замещения импорта в условиях западных санкций. В рамках договоренностей с российским президентом Москва выделит $1,5 млрд на участие Минска в программах импортозамещения, говорил Лукашенко.

Осенью 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию. Такое сотрудничество двух стран обсуждалось с 1999 г. В итоге в прошлом году президенты согласовали союзные программы, направленные на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.

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