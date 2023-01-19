МИД РФ прокомментировал призыв извиниться за сравнение «еврейского вопроса» с «русским»

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», — подчеркнули в дипведомстве.
В среду Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил: «Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения “русского вопроса”. Так же, как Гитлер хотел окончательно решить “еврейский вопрос”, сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение».
Он также отметил, что события на Украине являются «результатом многолетней подготовки США и их сателлитов к началу глобальной гибридной войны против РФ».