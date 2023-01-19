Европарламент принял необязывающую резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине

Резолюцию поддержали 472 депутата, 19 выступили против, 33 человека воздержались. О голосовании по документу сообщили несколько депутатов. «Давайте работать вместе со всеми международными партнерами, чтобы как можно скорее достичь соглашения о создании этого трибунала», — написал депутат Зигфрид Мурешан в Twitter (Румыния).
Европарламент в резолюции заявил о необходимости для Евросоюза и его стран добиваться создания спецтрибунала. Депутаты призвали добиваться международной поддержки этой идеи — в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и G7. По мнению Европарламента, спецтрибунал дополнил бы работу Международного уголовного суда.
«Хотя точный состав и методы работы специального трибунала еще только предстоит определить, они должны будут соответствовать самым высоким критериям прозрачности и беспристрастности… Специальный международный трибунал должен обладать юрисдикцией для расследования не только в отношении Владимира Путина и политического и военного руководства РФ, но и в отношении Александра Лукашенко и политического и военного руководства Белоруссии», — говорится в резолюции.
Кроме того, Европарламент призвал ЕС обсудить правовые возможности использования государственных активов России в качестве репараций за «нарушения международного права в отношении Украины».
Еврокомиссия в ноябре предложила создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН. Министры иностранных дел стран Евросоюза ранее не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу, рассказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Кремль заранее считает вероятное создание такого трибунала нелегитимным.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее в январе предложила создать спецтрибунал на основе украинских законов. Она также призвала реформировать Римский статут 1998 года, чтобы Международный уголовный суд, который использует документ в качестве основополагающего, мог вводить ответственность за совершение агрессии одной страны в отношении другой.