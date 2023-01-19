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16:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Боррель анонсировал окончательный отказ от российских энергоресурсов в ЕС до конца года

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что до конца текущего года от энергоресурсов России избавятся все страны ЕС, кроме, возможно, Венгрии, которая станет исключением «по политическим причинам». Об этом он сказал в ходе выступления в Международном университете в Испании.

Источник: AP 2022

При этом Боррель отметил, что у ЕС сохраняется технологическая зависимость от Китая и она больше, чем энергетическая зависимость от РФ. «Будет непросто от нее избавиться», — отметил глава европейской дипломатии (цитата по ТАСС).

В начале октября Жозеп Боррель заявил, что европейскую экономику ждет реструктуризация, поскольку европейское благосостояние строилось на дешевых российских энергоресурсах.

По данным Bloomberg, до начала военной операции ЕС покупал 40% всего газа в России, теперь — меньше 8%.
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Вчера, 18 января, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто попросил ЕС, чтобы его стране сохранили возможность поставлять газ и нефть из РФ. По его словам, Венгрии больше неоткуда получать энергоресурсы. В конце августа Венгрия подписала контракт с «Газпромом» о поставках дополнительно до 5,8 млн кубометров газа в сутки с 1 сентября. В октябре стороны договорились увеличить поставки по «Турецкому потоку».

Эрдни Кагалтынов

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