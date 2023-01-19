Боррель анонсировал окончательный отказ от российских энергоресурсов в ЕС до конца года

При этом Боррель отметил, что у ЕС сохраняется технологическая зависимость от Китая и она больше, чем энергетическая зависимость от РФ. «Будет непросто от нее избавиться», — отметил глава европейской дипломатии (цитата по ТАСС).
В начале октября Жозеп Боррель заявил, что европейскую экономику ждет реструктуризация, поскольку европейское благосостояние строилось на дешевых российских энергоресурсах.
По данным Bloomberg, до начала военной операции ЕС покупал 40% всего газа в России, теперь — меньше 8%.
Вчера, 18 января, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто попросил ЕС, чтобы его стране сохранили возможность поставлять газ и нефть из РФ. По его словам, Венгрии больше неоткуда получать энергоресурсы. В конце августа Венгрия подписала контракт с «Газпромом» о поставках дополнительно до 5,8 млн кубометров газа в сутки с 1 сентября. В октябре стороны договорились увеличить поставки по «Турецкому потоку».