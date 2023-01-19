Лавров: ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов

«ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше и дальше от тех высоких принципов, которые были заложены в Хельсинкском заключительном акте, в документах последующих саммитов ОБСЕ», — отметил он (цитата по ТАСС).
В начале января генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид не поддержала идею об исключении России из организации. Она добавила, что в будущем вновь понадобятся каналы общения, в том числе для обсуждения вопросов по архитектуре безопасности на континенте. Она отметила, что ОБСЕ является единственной организацией, в которой «за одним столом сидят все, кто важен для европейской архитектуры безопасности».
В то же время российские власти неоднократно критиковали ОБСЕ. В конце декабря 2022 г. Лавров заявил, что Запад превратил организацию «в арену пропагандистских баталий». В начале декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также обвиняла ОБСЕ в планомерном уничтожении принципа консенсуса в организации, потому что та выступает исключительно с антироссийской позицией.