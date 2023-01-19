Слуцкий заявил, что резолюция ЕП о «трибунале» по Украине не имеет юридической силы

«Единственный трибунал, который возможен по Украине, это трибунал над нацистскими преступниками, и он обязательно будет. В “просвещенной” Европе в очередной раз попытались оправдать незаконный арест российских активов. Эта “резолюция” не просто не имеет юридической силы, она лишена здравого смысла», — сказал депутат.
Слуцкий также отметил, что Европарламент таким образом призвал Евросоюз заняться грабежом. «Именно так можно коротко охарактеризовать резолюцию ЕП о создании специального “трибунала” по Украине. В ней парламентарии призвали привлечь к ответственности руководство России, а также обсудить правовые возможности использования российских активов для выплат Киеву репараций за “нарушения международного права”, — резюмировал парламентарий.
Ранее Европарламент призвал ЕС «в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом создать специальный международный трибунал для привлечения к ответственности политического и военного руководства России и ее союзников», говорится в пресс-релизе ЕП по итогам голосования. За резолюцию проголосовали 472 парламентария, 19 выступили против, 33 воздержались. В резолюции также содержится призыв наделить трибунал полномочиями для расследования в отношении руководства Белоруссии.
Депутаты рекомендовали Еврокомиссии, Европейскому совету и государствам ЕС «вступить в дискуссии о юридической возможности использования российских государственных активов в качестве репараций за нарушение Россией норм международного права на Украине, отменив суверенный иммунитет этих активов или ограничив его применение».
Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.