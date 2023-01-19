Лавров пообещал сделать «все для отрезвления» коллег из НАТО и ЕС

Лавров сказал, что западные страны хотят сделать Украину «анти-Россией» с целью ослабления РФ, а также чтобы «поставить под вопрос ее территориальную целостность».
«Это люди абсолютно зарвавшиеся, это люди, которые ставят свои неуемные политические амбиции, попытку реализации чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов», — заявил он (цитата по ТАСС).
«Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО, Евросоюза поскорее протрезвели», — добавил министр.
Сергей Лавров прибыл в Минск вечером 18 января. Днем 19 января он принял участие в совместном заседании коллегий МИДов двух стран и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.