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17:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров пообещал сделать «все для отрезвления» коллег из НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии заявил, что Россия будет делать все, чтобы коллеги из НАТО и ЕС поскорее «протрезвели» и отказались от «колониальных иллюзий».

Источник: РИА "Новости"

Лавров сказал, что западные страны хотят сделать Украину «анти-Россией» с целью ослабления РФ, а также чтобы «поставить под вопрос ее территориальную целостность».

«Это люди абсолютно зарвавшиеся, это люди, которые ставят свои неуемные политические амбиции, попытку реализации чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов», — заявил он (цитата по ТАСС).

«Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО, Евросоюза поскорее протрезвели», — добавил министр.

Сергей Лавров прибыл в Минск вечером 18 января. Днем 19 января он принял участие в совместном заседании коллегий МИДов двух стран и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Дарья Эрозбек

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