Пентагон объяснил отказ поставлять Украине танки Abrams стоимостью обслуживания

«Abrams — это танки, которые требуют реактивного топлива… Обслуживание и высокая цена обслуживания Abrams делают ненужным сейчас предоставление их украинской стороне», — сказала Сингх (цитата по ТАСС).
Комментируя поставки танков немецкой стороной, представитель Пентагона сообщила, что Германия способна в одностороннем порядке решать, какую помощь оказывать Украине. «Мы делаем что можем для поддержки Украины в ее потребностях», — добавила она.
12 января издание Politico сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц при решении вопросов о поставке Украине танков Leopard опирается на позицию президента США Джо Байдена. По данным газеты Suddeutsche Zeitung, Шольц в разговоре с Байденом заявил, что немецкая сторона готова поставить Киеву танки, если Вашингтон передаст Украине Abrams.