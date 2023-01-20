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Спецоперация на Украине
00:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Пентагон объяснил отказ поставлять Украине танки Abrams стоимостью обслуживания

Власти США в настоящее время не видят необходимости поставлять Украине боевые танки Abrams в связи с высокой стоимостью их обслуживания. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Трансляция брифинга велась на сайте Пентагона.

Источник: AFP 2022

«Abrams — это танки, которые требуют реактивного топлива… Обслуживание и высокая цена обслуживания Abrams делают ненужным сейчас предоставление их украинской стороне», — сказала Сингх (цитата по ТАСС).

Комментируя поставки танков немецкой стороной, представитель Пентагона сообщила, что Германия способна в одностороннем порядке решать, какую помощь оказывать Украине. «Мы делаем что можем для поддержки Украины в ее потребностях», — добавила она.

12 января издание Politico сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц при решении вопросов о поставке Украине танков Leopard опирается на позицию президента США Джо Байдена. По данным газеты Suddeutsche Zeitung, Шольц в разговоре с Байденом заявил, что немецкая сторона готова поставить Киеву танки, если Вашингтон передаст Украине Abrams.

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Милена Костерева

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