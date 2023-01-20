WP: глава ЦРУ сказал президенту Украины, что оказывать помощь стране будет сложнее

По их данным, на встрече, о которой ранее публично не сообщалось, Бернс рассказал Зеленскому о своих «предположениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы».
Они обсудили вопрос о том, как долго Украина может рассчитывать на военную помощь Запада в связи со снижением уровня поддержки Украины среди американцев. Глава ЦРУ признал, что в какой-то момент помощь Киеву будет оказывать сложнее, отметили собеседники издания. Нынешний спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в ноябре 2022 года, будучи тогда еще лидером республиканцев в нижней палате, заявлял, что его однопартийцы не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Киеву.
В статье говорится, что во время переговоров Бернс «подчеркнул особую важность данного момента на поле боя».
The Washington Post подчеркивает, что визит главы ЦРУ прошел «в критически важный момент» специальной военной операции РФ на Украине, когда Киев «выражает беспокойство по поводу устойчивости помощи со стороны США».
Так, по словам собеседников газеты, украинские власти менее уверены в перспективах принятия американским Конгрессом очередного многомиллиардного пакета помощи, как это было в прошлом году. Издание подчеркивает, что многие консерваторы в американском законодательном органе хотят сократить расходы США, в частности, миллиарды долларов, которые направляют Украине.
В пресс-службе ЦРУ пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить визит Бернса на Украину.