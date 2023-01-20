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Спецоперация на Украине
04:22 (мск), источник: ТАСС

WP: глава ЦРУ сказал президенту Украины, что оказывать помощь стране будет сложнее

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел в конце прошлой недели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой рассказал о шагах, которые Россия якобы может предпринять в рамках военной операции. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Источник: AFP 2022

По их данным, на встрече, о которой ранее публично не сообщалось, Бернс рассказал Зеленскому о своих «предположениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы».

Они обсудили вопрос о том, как долго Украина может рассчитывать на военную помощь Запада в связи со снижением уровня поддержки Украины среди американцев. Глава ЦРУ признал, что в какой-то момент помощь Киеву будет оказывать сложнее, отметили собеседники издания. Нынешний спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в ноябре 2022 года, будучи тогда еще лидером республиканцев в нижней палате, заявлял, что его однопартийцы не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Киеву.

В статье говорится, что во время переговоров Бернс «подчеркнул особую важность данного момента на поле боя».

The Washington Post подчеркивает, что визит главы ЦРУ прошел «в критически важный момент» специальной военной операции РФ на Украине, когда Киев «выражает беспокойство по поводу устойчивости помощи со стороны США».

Так, по словам собеседников газеты, украинские власти менее уверены в перспективах принятия американским Конгрессом очередного многомиллиардного пакета помощи, как это было в прошлом году. Издание подчеркивает, что многие консерваторы в американском законодательном органе хотят сократить расходы США, в частности, миллиарды долларов, которые направляют Украине.

В пресс-службе ЦРУ пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить визит Бернса на Украину.

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