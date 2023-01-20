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05:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Посол предупредил о последствиях взятого США курса на поражение России

Взятый Соединенными Штатами курс по нанесению стратегического поражения России ведет мир к катастрофическому сценарию. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

По словам дипломата, Москва постоянно предупреждает Вашингтон о последствиях подобного курса.

Он также прокомментировал заявления администрации президента США Джо Байдена о том, что Россия использует опасную и безрассудную риторику в ядерной сфере. «Никто в российском политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом», — подчеркнул Антонов.

Подобные заявления он назвал пустопорожними и безответственными.

Посол России в США также добавил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России. По его словам, война ведется на нашей территории. При этом, добавил дипломат, Вашингтон является главным бенефициаром, поскольку «наживается на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского военно-промышленного комплекса».

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