Посол предупредил о последствиях взятого США курса на поражение России

По словам дипломата, Москва постоянно предупреждает Вашингтон о последствиях подобного курса.
Он также прокомментировал заявления администрации президента США Джо Байдена о том, что Россия использует опасную и безрассудную риторику в ядерной сфере. «Никто в российском политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом», — подчеркнул Антонов.
Подобные заявления он назвал пустопорожними и безответственными.
Посол России в США также добавил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России. По его словам, война ведется на нашей территории. При этом, добавил дипломат, Вашингтон является главным бенефициаром, поскольку «наживается на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского военно-промышленного комплекса».