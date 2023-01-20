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12:01 (мск), источник: © РИА Новости

ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании

Глава ЦИК Памфилова рассказала о подготовке к началу президентской избирательной кампании.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Центризбирком РФ уже готовится к началу президентской избирательной кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Конечно, мы готовимся (к президентской кампании). А как иначе?» — сказала она журналистам.

По словам Памфиловой, сейчас проводится работа по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной, кадровой.

«Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях», — отметила она.

Выборы президента в России ожидаются весной 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин еще не озвучил свое решение по поводу участия в них.

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