12:01 (мск), источник: © РИА Новости
ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании
Глава ЦИК Памфилова рассказала о подготовке к началу президентской избирательной кампании.
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Центризбирком РФ уже готовится к началу президентской избирательной кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Конечно, мы готовимся (к президентской кампании). А как иначе?» — сказала она журналистам.
По словам Памфиловой, сейчас проводится работа по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной, кадровой.
«Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях», — отметила она.
Выборы президента в России ожидаются весной 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин еще не озвучил свое решение по поводу участия в них.