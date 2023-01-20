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12:37 (мск), источник: ТАСС

Песков прокомментировал публикации о продолжении частичной мобилизации

По словам пресс-секретаря президента РФ, в рамках частичной мобилизации обеспечили необходимое число людей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Необходимое число людей было обеспечено в рамках частичной мобилизации, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикации, связанные с тем, что указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации якобы продолжает действовать.

«Мы ориентируемся на сказанное [о мобилизации] президентом: в рамках частичной мобилизации то число мобилизованных, которое планировалось, было обеспечено. И дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, предлагаем на это ориентироваться», — подчеркнул Песков.

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