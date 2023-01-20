12:40 (мск), источник: ТАСС
Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей
Вовлечение в него НАТО растет, заявил пресс-секретарь президента РФ.
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Конфликт на Украине развивается по восходящей спирали, а вовлечение в него Североатлантического альянса растет, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока мы видим, что он [конфликт] действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли и продолжении роста этой вовлеченности», — констатировал он в ответ на вопрос, можно ли говорить, что пройдена очередная точка эскалации конфликта.
Представитель Кремля также указал на приверженность других стран «заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя». По словам Пескова, это драматическое заблуждение, и Запад еще неоднократно будет о нем жалеть.
«Поэтому все действительно идет к тому, что конфликт деградирует и провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», — подытожил он.