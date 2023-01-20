Исследование: вода с химикатами чище пресноводной рыбы Ученые надеются остановить производство вредных веществ, которые влияют на нас, животных, рыб и окружающую среду
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
13:51 (мск), источник: Коммерсантъ

На базе Рамштайн в Германии началась встреча союзников Украины

На немецкой авиабазе Рамштайн стартовала встреча союзников Украины. Она посвящена усилению военной поддержки Украины, в том числе обсуждению поставок тяжелой техники. На встрече присутствуют делегации более чем из 50 стран.

Источник: Reuters

Перед началом мероприятия глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он отметил, что сейчас наблюдается «переломный момент» российско-украинского конфликта. «Мы начинаем год с новой решимостью поддерживать храбрых защитников Украины. Сейчас не время замедляться. Это время копать глубже», — сказал Ллойд Остин (цитата по The Wall Street Journal).

Также на встрече выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что главным оружием Москвы является время, и потребовал увеличить поставки оружия ВСУ.

Ожидается, что в ходе сегодняшней встречи союзники обсудят создание коалиции стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки. В первую очередь речь идет о Leopard 2. О готовности направить их ВСУ сообщали Польша, Дания и Финляндия. Ни одна страна не может передать Leopard без разрешения производителя этих танков — Германии. Однако польские власти говорили, что готовы пойти на этот шаг и без согласия Берлина.

В преддверии встречи на базе Рамштайн 19 января Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус обсуждали поставки Leopard, однако не пришли к соглашению. ФРГ поставит Leopard Киеву, если США направит ВСУ свои танки Abrams. Берлин объяснял свою позицию в том числе прошлым страны. При этом в Пентагоне не согласились на поставки танков Abrams, поскольку это требует высоких материально-технических затрат.

Встреча на базе Рамштайн впервые была организована США в апреле 2022 года. Целью мероприятия стала координация помощи Украине со стороны союзников. В ходе первой встречи формата Раштайн 26 апреля украинская сторона передала партнерам список необходимого вооружения.

Лусине Баласян

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Назарбаев оказался в реанимации
Депутата лишили мандата за чрезмерную поддержку СВО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО