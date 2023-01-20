ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области

«На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что также в Запорожской области в районе Каменского уничтожен ангар с вооружением и военной техникой украинских военных, а в районе Малой Токмачки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.
«Общие потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица “Акация”, а также две гаубицы Д-20 и Д-30», — добавили в МО РФ.