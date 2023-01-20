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14:09 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные освободили Лобковое в Запорожской области, на этом направлении потери украинских войск составили до 90 военных, заявили в пятницу в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Уточняется, что также в Запорожской области в районе Каменского уничтожен ангар с вооружением и военной техникой украинских военных, а в районе Малой Токмачки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

«Общие потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица “Акация”, а также две гаубицы Д-20 и Д-30», — добавили в МО РФ.

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