15:31 (мск), источник: Газета.Ру
Макрон анонсировал увеличение военного бюджета Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военный бюджет страны будет увеличен на треть, до €400 млрд, в период с 2024 по 2030 год.
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Об этом французский лидер заявил по ходу выступления перед командованием вооруженных сил республики на базе Мон-де-Марсан, передает ТАСС.
«Средства, которые выделяются на военные расходы, будут увеличены на треть в период с 2024 по 2030 год», — сказал Макрон, указав, что военный бюджет возрастет до €400 млрд.
Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что экономическая политика США может негативно повлиять на европейские государства. По мнению президента Франции, страны Европейского союза обязан развивать собственную экономику, в том числе по треку индустриализации. Макрон также считает, что европейским государствам необходимо воплотить стратегию «Сделано в Европе».
До этого Макрон заявил, что европейским странам необходимо добиться большей автономии от Америки. По его словам, конфликт на Украине выявил уязвимость Европы перед РФ и другими потенциальными противниками и одновременно сильную зависимость от Соединенных Штатов.