Президент Грузии выступила против открытия прямого авиасообщения с Россией

«Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время как все партнёрские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — заявила Зурабишвили.
По её словам, возобновление авиасообщения никак не упростит проживание находящихся в России грузин, а подобными инициативами, по мнению Зурабишвили, Москва пытается внести раскол между Тбилиси и странами Запада. В то же время президент Грузии призвала ввести дополнительные ограничения для прибывающих в страну россиян.
«Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ», — добавила Зурабишвили.
Напомним, что полёты между двумя странами были прекращены указом президента РФ Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Грузии радикалы и оппозиция устроили акцию протеста у парламента. 19 января 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержал представитель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.