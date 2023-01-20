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16:00 (мск), источник: Life.ru

Президент Грузии выступила против открытия прямого авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против идеи о возобновлении прямого авиасообщения с Россией и призвала ужесточить правила нахождения граждан РФ на территории страны. Об этом говорится в заявлении на сайте грузинского лидера.

Источник: РИА "Новости"

«Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время как все партнёрские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — заявила Зурабишвили.

По её словам, возобновление авиасообщения никак не упростит проживание находящихся в России грузин, а подобными инициативами, по мнению Зурабишвили, Москва пытается внести раскол между Тбилиси и странами Запада. В то же время президент Грузии призвала ввести дополнительные ограничения для прибывающих в страну россиян.

«Нам нужны регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ», — добавила Зурабишвили.

Напомним, что полёты между двумя странами были прекращены указом президента РФ Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Грузии радикалы и оппозиция устроили акцию протеста у парламента. 19 января 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержал представитель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

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