18:35 (мск), источник: ТАСС
Пушилин заявил о близости к оперативному окружению Артемовска российскими силами
Как отметил врио главы ДНР, после освобождения Клещеевки в Артемовске ожидается кардинальное улучшение позиций.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что благодаря продвижению российских сил Артемовск (Бахмут) близок к оперативному окружению.
По его словам, бои сейчас идут непосредственно в Артемовске, конкретно в районе мясокомбината. «Подразделения ЧВК “Вагнер” и днем, и ночью продвигаются. Продвигаются и в окрестностях Соледара, там проходит серьезная зачистка. После освобождения Клещеевки там [в Артемовске] открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК “Вагнер”, находящиеся там», — ответил он на вопрос ТАСС в пятницу на церемонии открытия первого полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика».
Сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды добровольцев при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР.
Ранее военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев заявил, что установление российскими силами контроля над селом Клещеевкой, расположенном к югу от Артемовска, имеет стратегически важное значение для развития наступления на этот город.