19:29 (мск), источник: ТАСС
Пентагон заявил, что Запад не будет замедлять темпы оказания Киеву военной помощи
По словам главы ведомства Ллойда Остина, главными темами встречи в ФРГ были поставки Киеву средств ПВО и бронетехники.
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БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Запад не намерен замедлять темпы оказания военной помощи Киеву, считая, что сейчас «решающий момент» в боевых действиях на Украине. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на авиабазе Рамштайн в Германии.
«Как сказал президент [США Джо] Байден, это решающее десятилетие для мира и это решающий момент для стремления Украины защитить себя. Эта контактная группа не будет сбавлять темп», — сказал он.
Он отметил, что поставки Киеву средств ПВО и бронетехники, а также их синхронизация были главными вопросами повестки встречи контактной группы. «На сегодняшней встрече внимание было сосредоточено на потребностях Украины в средствах противоракетной обороны и бронетехнике. Мы также активно работали над тем, как синхронизировать данные поставки и превратить их в средства, в полной мере рабочие», — сказал он.
Ллойд Остин также сообщил, что Нидерланды передадут Украине ракеты и пусковые установки Patriot, обучат их применению личный состав ВСУ. По его словам, объявлений о поставках танков «Абрамс» Киеву у США нет, ФРГ не принимала решение передать танки «Леопард» Украине.
Глава Пентагона также добавил, что Запад передает Украине такое оружие, которое должно помочь ей на поле боя уже сейчас.