Минфин США предрек глобальный кризис из-за невозможности платить долги

«Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис», — заявила Йеллен в интервью CNN.
Министр добавила, что все американцы почувствуют на себе последствия этих событий и многие потеряют работу.
«Если это случится, стоимость заимствований для нас вырастет и каждый американец увидит, что их расходы на заимствования также увеличатся», — отметила он.
Йеллен также подчеркнула, что в результате невозможности платить по счетам рейтинг долговых обязательств США может быть понижен.
«Это определенно подорвет роль доллара как резервной валюты, которая используется в операциях по всему миру», — заключила министр.
Йеллен в четверг уведомила конгресс о начале применения «экстраординарных мер» в связи с расчетным достижением потолка государственного долга и призвала законодателей оперативно увеличить лимиты заимствований во избежание дефолта.
«Экстраординарные меры» сводятся к тому, что министерство финансов на период с 19 января по 5 июня приостанавливает отчисления в виде специальных казначейских обязательств в два социальных фонда, которые обслуживают бюджетников — Фонд гражданской службы по пенсиям и нетрудоспособностям, а также Фонд медицинских льгот пенсионеров почтовой службы.
Она заверила, что приостановка не затронет выплаты бенефициарам фондов, министерство полностью возместит недополученные инвестиции, когда конгресс санкционирует повышение потолка госдолга с нынешних 31,381 триллиона долларов. Ранее она предупреждала, что имеющихся у министерства резервов хватит до начала лета, после чего становится возможен дефолт.
Администрация президента США Джо Байдена в четверг отказалась обсуждать с конгрессом условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о повышении его уровня.