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02:09 (мск), источник: © РИА Новости

США договорились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты: на торгующиеся с премией по сравнению с нефтью и со скидкой, сообщило американское министерство финансов.

Источник: РИА "Новости"

Замминистра финансов Уолли Адейомо в пятницу провел виртуальную встречу с коллегами из стран, которые применяют механизм ограничения цен на российскую нефть, поставляемую морским путем.

«Заместители министров согласились с подходом, который предполагает введение два потолка для продуктов переработки нефти… Один — для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом», — говорится в сообщении.

Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.

Кроме того, в марте страны, участвующие в механизме ограничения цен на российскую нефть, проведут его ревизию. Введенный в декабре потолок на нефть, экспортируемую морским путем, составляет сейчас 60 долларов за баррель.

«Заместители министров (финансов) согласились провести в марте ревизию уровня ценового потолка на нефть. Это позволит коалиции принять в расчет развитие ситуации на глобальных рынках», — сказано в заявлении американского минфина.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.

Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство.

Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.

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