Маск назвал «безжалостной эскалацией» планы США поддержать удары по Крыму

«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», — написал Маск в Twitter.
Как писала газета со ссылкой на официальные лица в США, администрация президента Джо Байдена начинает признавать, что Киеву может понадобиться помощь для ударов по Крыму, «даже если такой шаг увеличит риск эскалации». При этом ранее, как отмечается в статье, военные и административные чиновники сомневались в целесообразности сосредоточении Украиной атак на полуостров.
«Сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в нападении на полуостров», — пишет NYT.
На этой неделе официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх также заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма, потому что Вашингтон считает полуостров украинской территорией.
Осенью прошлого года Маск опубликовал несколько постов в Twitter, где он изложил свое предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Крым должен навсегда остаться в составе России, а на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — следует провести новые референдумы под эгидой ООН, результаты которых определят их дальнейшую судьбу. Маск подчеркнул, что Россия существенно превосходит Украину по военному потенциалу, поэтому исход конфликта очевиден, он призвал подумать о мире для того, чтобы сократить количество жертв.
В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым любым способом, который посчитает правильным. По его словам, государство не будет консультироваться по этому поводу с другими странами. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что западные страны «никогда не признают» присоединение территорий Украины к России и будут и дальше оказывать санкционное давление на Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что о возвращении Крыма в состав Украины «невоенным путем» не может быть речи.
Заявлениями о том, что Крым остается украинским и что Киев может использовать поставляемое Вашингтоном оружие для нанесения удара по территории полуострова, США подталкивают Украину к совершению терактов на территории России, говорил в январе посол России в США Анатолий Антонов.