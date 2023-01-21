Блинкен заявил о снижении напряженности в отношениях США и Китая

В ходе визита в Чикагский университет господина Блинкена спросили, снизился ли накал отношений между США и КНР.
«Думаю, да, потому что, опять же, когда вы обсуждаете и вовлекаетесь, это имеет тенденцию иметь такой эффект. Остальной мир ожидает, что мы будем ответственно управлять этими отношениями. Они знают, что, если мы не найдем пути и области, где мы можем, где в наших интересах сотрудничать, они потеряют часть преимуществ», — ответил он (цитата по стенограмме на сайте Госдепа).
По словам госсекретаря, Китай решил, что его больше не устраивает статус-кво в отношении Тайваня, преобладавший в течение десятилетий.
«Они (власти КНР.— “Ъ”) говорят, что это суверенный вопрос; наш ответ заключается в том, что он представляет интерес для США и стран по всему миру», — сказал Энтони Блинкен, указывая на доминирование Тайваня в области полупроводников, имеющее решающее значение для мировой экономики.
Энтони Блинкен посетит Пекин 5—6 февраля, и это будет первый визит госсекретаря в Китай с октября 2018 года. Решение о поездке было принято после того, как Джо Байден и Си Цзиньпин провели в ноябре переговоры на Бали в рамках G20.