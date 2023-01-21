Рогов сообщил о взломе первой линии обороны ВСУ в Запорожской области

«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой», — сообщил он «РИА Новости».
Он подчеркнул, что активные боевые действия продолжаются.
Рогов отметил, что оборонительные укрепления украинских войск выстроены по линии городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.
Также он добавил, что за минувшие сутки российские войска продвинулись вперед на глубину около 7 км.
Накануне российские войска освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области.
17 января командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Он отметил, что особенно это не редкость на запорожском направлении.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.