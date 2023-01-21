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10:45 (мск), источник: Известия

Рогов сообщил о взломе первой линии обороны ВСУ в Запорожской области

Первая линия обороны Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта в Запорожской области взломана. Об этом 21 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой», — сообщил он «РИА Новости».

Он подчеркнул, что активные боевые действия продолжаются.

Рогов отметил, что оборонительные укрепления украинских войск выстроены по линии городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.

Также он добавил, что за минувшие сутки российские войска продвинулись вперед на глубину около 7 км.

Накануне российские войска освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области.

17 января командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Он отметил, что особенно это не редкость на запорожском направлении.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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