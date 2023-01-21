Россия отвергла обвинения в затягивании инспекций судов по зерновой сделке

В дипведомстве указали, что согласно пресс-релизу ООН более 100 судов, подключенных к инициативе, находятся в территориальных водах Турции, причем среднее время ожидания составляет 21 день.
«В настоящее время на стоянке в украинских портах и в инспекционных зонах находятся 64 судна, список очередности их проверок и прохода формируется украинской стороной, российские представители на него никак не влияют», — подчеркивается в сообщении.
В МИД неоднократно обращали внимание на проблему искусственного скопления сухогрузов в стамбульском порту, которое создается украинскими коммерсантами, фрахтующими без учета согласованных правил и участия в инициативе. В министерстве указали, что Киев преследует цель продать «побольше и поскорее», пренебрегая утвержденным порядком работы.