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11:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия отвергла обвинения в затягивании инспекций судов по зерновой сделке

Москва отвергает обвинения в якобы затягивании инспекций судов по зерновой сделке, так как список и очередность проверок формируется украинской стороной. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.

Источник: Reuters

В дипведомстве указали, что согласно пресс-релизу ООН более 100 судов, подключенных к инициативе, находятся в территориальных водах Турции, причем среднее время ожидания составляет 21 день.

«В настоящее время на стоянке в украинских портах и в инспекционных зонах находятся 64 судна, список очередности их проверок и прохода формируется украинской стороной, российские представители на него никак не влияют», — подчеркивается в сообщении.

В МИД неоднократно обращали внимание на проблему искусственного скопления сухогрузов в стамбульском порту, которое создается украинскими коммерсантами, фрахтующими без учета согласованных правил и участия в инициативе. В министерстве указали, что Киев преследует цель продать «побольше и поскорее», пренебрегая утвержденным порядком работы.

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