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12:39 (мск), источник: ТАСС

На Украине сообщили, что танкисты начнут обучение на Leopard 2

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что договоренности об обучении достигнуты благодаря инициативе Польше и Великобритании.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украинские танкисты приступят к обучению для использования немецких танков Leopard 2. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Имеем прорыв — это возможность для стран, которые владеют Leopard, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей, — сказал в интервью украинской службе “Голоса Америки” (признано в РФ СМИ-иноагентом). — С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме после проведения внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю, потому что первый шаг сделан: начнем обучающие программы на Leopard для украинских экипажей».

По словам Резникова, договоренности об обучении достигнуты благодаря инициативе Польши и Великобритании.

В пятницу министр обороны США Ллойд Остин заявил, что объявлений о поставках танков Abrams Украине у США нет, ФРГ также не принимала решение передать Киеву танки Leopard 2. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сплоченной коалиции, заинтересованной в обязательных поставках Киеву Leopard, не существует, но не исключил, что такое решение может быть принято в ближайшие дни. Власти Польши указывали, что в случае отказа Берлина дать согласие на поставки танков Украине Варшава будет действовать на свое усмотрение.

Ранее экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил ТАСС, что Германия постарается как можно дольше откладывать согласие на передачу Украине тяжелой техники, однако долго сопротивляться не сможет, поскольку Вашингтон в этом вопросе давит на Берлин.

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