Зеленский пришел на похороны погибшего при взрыве вертолета главы МВД Монастырского

Фотографии с мероприятия опубликованы в Telegram-канале Klymenko Time.
На кадрах видно, как украинский лидер вместе с супругой проходят к гробу и возлагают цветы. После Зеленский подошел к родственникам Монастырского и побеседовал с ними.
18 января в Броварах в Киевской области недалеко от детского сада и жилого дома упал вертолет. На его борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Они оба, а также еще ряд чиновников, в результате крушения погибли. По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело.
Денис Монастырский был назначен Верховной радой на должность министра внутренних дел Украины 16 июля 2021 года после ухода предыдущего министра Арсена Авакова в отставку. У погибшего министра остались жена и двое детей.