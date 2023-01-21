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16:08 (мск), источник: Газета.Ру

Зеленский пришел на похороны погибшего при взрыве вертолета главы МВД Монастырского

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой пришел на похороны министра внутренних дел Дениса Монастырского и других сотрудников украинского МВД, погибших при крушении вертолета в Броварах в Киевской области.

Источник: AFP 2022

Фотографии с мероприятия опубликованы в Telegram-канале Klymenko Time.

На кадрах видно, как украинский лидер вместе с супругой проходят к гробу и возлагают цветы. После Зеленский подошел к родственникам Монастырского и побеседовал с ними.

18 января в Броварах в Киевской области недалеко от детского сада и жилого дома упал вертолет. На его борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Они оба, а также еще ряд чиновников, в результате крушения погибли. По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело.

Денис Монастырский был назначен Верховной радой на должность министра внутренних дел Украины 16 июля 2021 года после ухода предыдущего министра Арсена Авакова в отставку. У погибшего министра остались жена и двое детей.

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