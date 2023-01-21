На Донецком направлении российские войска освободили Двуречье

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны РФ, потери украинских войск составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
«Кроме того, в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Малиновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37», — сообщили в министерстве.