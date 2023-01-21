С 1 февраля пенсионеры получат прибавку: кому заплатят больше На сколько конкретно вырастут начисления и на что нужно обратить внимание, чтобы получить деньги вовремя?
Фоторепортажи
13Лучшие снимки ушедшего года
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
20:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Резников рассказал о непубличных пакетах военной помощи Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что некоторые пакеты военной помощи на встрече «Рамштайн» были приняты «за закрытыми дверями». Их содержание не раскрывается, поскольку в них входят системы противовоздушной обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за закрытыми дверями. Значительная часть обсуждений касалась усиления противовоздушной обороны Украины», — сообщил господин Резников, его слова приводит украинское издание 5.ua.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча контактной группы по поддержке Украины. На ней обсуждалась дальнейшая военная помощь Украине. На встрече власти Украины и Польши договорились об обучении украинских войск по управлению немецкими танками Leopard 2 на польской территории.

Украина начала активно запрашивать у союзников системы ПВО с октября, когда Россия начала наносить массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Канада планирует закупить для Украины усовершенствованную зенитно-ракетную систему NASAMS. Эти же системы должны войти в новый пакет военной помощи Украине от США на сумму $2,5 млрд.

Анастасия Ларина

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, когда в России появятся свои спутники
«Мы не превратимся в страну за железным занавесом». Что ждет россиян
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта