Резников рассказал о непубличных пакетах военной помощи Украине

«Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за закрытыми дверями. Значительная часть обсуждений касалась усиления противовоздушной обороны Украины», — сообщил господин Резников, его слова приводит украинское издание 5.ua.
20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча контактной группы по поддержке Украины. На ней обсуждалась дальнейшая военная помощь Украине. На встрече власти Украины и Польши договорились об обучении украинских войск по управлению немецкими танками Leopard 2 на польской территории.
Украина начала активно запрашивать у союзников системы ПВО с октября, когда Россия начала наносить массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Канада планирует закупить для Украины усовершенствованную зенитно-ракетную систему NASAMS. Эти же системы должны войти в новый пакет военной помощи Украине от США на сумму $2,5 млрд.