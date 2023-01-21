20:08 (мск), источник: © РИА Новости
Глава телеканала RT France заявила о его закрытии
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава телеканала RT France Ксения Федорова заявила о его закрытии после блокировки счетов во Франции.
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О блокировке счетов телеканала стало известно накануне. По словам Федоровой, в банке объяснили, что действуют по распоряжению властей в рамках принятого в декабре прошлого года девятого пакета санкций Евросоюза против России. Причем RT France в санкционном списке не фигурирует и имеет право работать во Франции.
Ситуация с российскими массмедиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Так, в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами назывались Sputnik и RT.
В марте прошлого года ЕС запретил распространение сигнала и контента этих средств массовой информации, в том числе и RT France. Французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала в стране. RT France опротестовал решение в суде Евросоюза, но тот отклонил иск.
Как отмечал глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, запрет российских СМИ в Европейском союзе создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы.