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21:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство Франции не изменит планы пенсионной реформы из-за протестов

Французское правительство не намерено менять планы пенсионной реформы, несмотря на масштабные протесты. Об этом сообщает BFM TV.

Источник: AP 2022

«Было бы смертельно опасно отступить сейчас», — сказал BFM TV высокопоставленный правительственный советник.

После того как в начале января было официально объявлено о планах повышения с 2030 года минимального пенсионного возраста до 64 лет, Францию охватили протесты.

Грядущей пенсионной реформой оказались недовольны 68% французов. 19 января в протестах приняли участие, по данным МВД, 1,2 млн человек по всей Франции.

Сегодня, 21 января, организаторы заявили о 150 тыс. протестующих только в Париже.

Мария Федотова

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