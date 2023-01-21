Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО

Накануне портал Nordic News сообщил, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Она состоялась в субботу в 16:00 по мск.
«Самым решительным образом осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией РПК, в центре Стокгольма, сразу после того, как сегодня было разрешено подлое нападение на священный Коран. Это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций», — подчеркнули в министерстве.
Там отметили, что заявление о приверженности обязательствам и их выполнение — две разные вещи.
«Мы еще раз подчеркиваем, что ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму», — говорится в заявлении.
Ранее в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил об отмене визита его шведского коллеги Пола Йонсона в страну 27 января, поскольку «в нем уже нет смысла».
На прошлой неделе Анкара также отменила визит спикера парламента Швеции Андреаса Норлена. Это произошло после того, как сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана провели в Стокгольме акцию, на которой выкрикивали оскорбления в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана. Главная прокуратура Анкары возбудила по этому поводу уголовное дело.
Финляндия и Швеция решили присоединиться к НАТО 18 мая 2022 года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 стран альянса, но Венгрия и Турция их не ратифицировали.
Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки прекратить поддержку РКП и выдать активистов, которых в Турции считают причастными к терроризму. Турецкие власти не раз заявляли, что без выполнения этих обещаний прогресса в принятии северных стран в НАТО не будет.