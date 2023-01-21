С 1 февраля пенсионеры получат прибавку: кому заплатят больше На сколько конкретно вырастут начисления и на что нужно обратить внимание, чтобы получить деньги вовремя?
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
Главное
Спецоперация на Украине
21:55 (мск), источник: ТАСС

Гурбангулы Бердымухамедова объявили национальным лидером Туркмении

АШХАБАД, 21 января. /ТАСС/. Председатель верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов объявлен национальным лидером (Милли лидер) государства. Об этом сообщили в субботу в информационной программе «Ватан» официального туркменского телевидения.

Источник: AP 2022

Как передает ТВ по итогам прошедшего 21 января совместного заседания палат парламента Туркмении, выступившие на нем высказались за законодательное закрепление статуса экс-президента страны в качестве национального лидера. На заседании парламентарии обсудили и приняли проекты Конституционных законов о внесении изменений и дополнений в конституцию страны и законодательном закреплении статуса Гурбангулы Бердымухамедова в качестве национального лидера туркменского народа. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов одобрил их и подписал.

Парламент Туркмении реорганизован из двухпалатного в однопалатный. Об этом сообщили в субботу в информационной программе «Ватан» официального туркменского телевидения.

Как передает ТВ по итогам прошедшего 21 января совместного заседания палат парламента Туркмении, соответствующий проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в конституцию страны был отправлен на рассмотрение президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. Он его одобрил и подписал.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этим объяснялось, почему машины, прибывающие в Ленинград, проваливались реже, чем те, что выезжали из города
Елена Зеленская в Давосе представила "формулу мира" от своего супруга
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
СНГ