Гурбангулы Бердымухамедова объявили национальным лидером Туркмении

Как передает ТВ по итогам прошедшего 21 января совместного заседания палат парламента Туркмении, выступившие на нем высказались за законодательное закрепление статуса экс-президента страны в качестве национального лидера. На заседании парламентарии обсудили и приняли проекты Конституционных законов о внесении изменений и дополнений в конституцию страны и законодательном закреплении статуса Гурбангулы Бердымухамедова в качестве национального лидера туркменского народа. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов одобрил их и подписал.
Парламент Туркмении реорганизован из двухпалатного в однопалатный. Об этом сообщили в субботу в информационной программе «Ватан» официального туркменского телевидения.
Как передает ТВ по итогам прошедшего 21 января совместного заседания палат парламента Туркмении, соответствующий проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в конституцию страны был отправлен на рассмотрение президента Туркмении Сердара Бердымухамедова. Он его одобрил и подписал.