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05:49 (мск), источник: © РИА Новости

США оставят тысячи военных в Румынии, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Несколько тысяч американских военных оставят на юго-востоке Румынии еще на девять месяцев, сообщает New York Times.

Источник: AP 2022

«Пентагон еще как минимум на девять месяцев сохранит присутствие американских сил в юго-восточной Румынии в количестве нескольких тысяч военных», — указывает издание.

Как говорится в сообщении, база ВВС, на которой с прошлого лета базируются около 4 тысяч американских солдат, используется в качестве тренировочной для сил НАТО в Восточной Европе.

«Бойцы 101-й десантной дивизии покинут базу в течение следующих двух месяцев, чиновники говорят, что их заменит другая бригада из 101-й дивизии», — пишет издание.

Кроме того, как говорится в сообщении, к бойцам приедет военное руководство, включая генерала, отправку которого газета объясняет необходимостью принять быстрые решения, если конфликт вокруг Украины выйдет за пределы страны и распространится на участников НАТО.

Ранее Соединенные Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях, американские СМИ цитировали ее командира, который заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях в стране.

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