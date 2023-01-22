Кадыров раскритиковал акцию с сожжением Корана в Швеции

«В шведском Стокгольме какая-то мразь, являющаяся по совместительству лидером датской сатанистской партии, сожгла перед посольством Турции священный Коран. Это порождение геенны таким образом выразило протест официальной Анкаре, которая голосует против вступления Швеции в НАТО», — заявил Кадыров.
Он выразил убеждение, что акция была не только согласована властями Стокгольма, но также «одобрена и проплачена политическими силами».
В этом контексте события глава Чечни отметил отсутствие какой-либо реакции на сожжение священной книги мусульман со стороны проживающих в Европе оппозиционно настроенных чеченцев.
«Они обожают мужественно бить себя в грудь, чтобы угодить приютившим их хозяевам, но глубоко прячут свою смелость и языки, если речь идет о Европе. Понимают же бедолаги, что пинками вылетят с насиженных мест, если раскроют свои дармоедские рты. Но ведь любят при этом долго рассуждать про необходимость сражаться за веру, за умму, за истину, за святые ценности», — написал Кадыров.
В субботу перед посольством Турции в оцепленной полицией зоне в «Дипломатическом городке» в Стокгольме прошла очередная акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана — публичное сожжение Корана. Палудан в своей речи критиковал НАТО, Турцию и Эрдогана, он также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Партия основана Палуданом в 2017 году, он известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube: политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации всех «незападных лиц, которым предоставлено убежище».