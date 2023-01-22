В Думе заявили, что не прошедшие испытания временем книги нужно убрать из программ школ

«В этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе, и как минимум целый ряд произведений советских авторов, в том числе “Молодая гвардия” Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева “Горячий снег”, должны вернуться в школьную программу. Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, “сплетни в виде версий”, как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены. Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ», — сказал Вяткин, отвечая на вопрос ТАСС.
Он отметил, что законодатели «рубить с плеча» не собираются, но намерены восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма, сохраняют историческую память. В качестве примера произведения, которое должно быть исключено из школьной программы, Вяткин назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.
«Как показал исторический анализ “Архипелага ГУЛАГа”, который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были “высосаны из пальца”, придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», — сказал Вяткин.
Он уточнил, что в комитете Госдумы по культуре планируется собрать все предложения, которые поступают от общественного контроля по произведениям, получающим бюджетное финансирование, в том числе — кинофильмам. Речь идет о работах, в которых авторы «унижают Россию и поливают ее грязью».
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею возвращения в обязательную школьную программу нескольких произведений советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова.