Володин заявил, что поставки наступательного оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе

Спикер Госдумы подчеркнул, что своими действиями Вашингтон и Брюссель провоцируют «страшную войну», совсем другим действиям, «чем сегодня, когда удары наносятся по военной и критической инфраструктуре».
«Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», — указал он.
При этом председатель Госдумы отметил, что аргументы о том, что ядерные державы ранее никогда не применяли оружие массового поражения в локальных конфликтах, не являются состоятельными, так как, по словам Володина, эти страны никогда не сталкивались с угрозой безопасности их граждан и территориальной целостности государства.
Ранее французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на требование президента Украины Владимира Зеленского поставить танки Leclerc Киеву как можно скорее. Филиппо это требование назвал «позорным цирком».