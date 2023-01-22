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10:02 (мск), источник: Газета.Ру

Володин заявил, что поставки наступательного оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в случае, если США и другие страны НАТО передадут Украине наступательные вооружения с целью «нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий», то России ответит более «мощным оружием». Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Спикер Госдумы подчеркнул, что своими действиями Вашингтон и Брюссель провоцируют «страшную войну», совсем другим действиям, «чем сегодня, когда удары наносятся по военной и критической инфраструктуре».

«Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», — указал он.

При этом председатель Госдумы отметил, что аргументы о том, что ядерные державы ранее никогда не применяли оружие массового поражения в локальных конфликтах, не являются состоятельными, так как, по словам Володина, эти страны никогда не сталкивались с угрозой безопасности их граждан и территориальной целостности государства.

Ранее французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на требование президента Украины Владимира Зеленского поставить танки Leclerc Киеву как можно скорее. Филиппо это требование назвал «позорным цирком».

Александра Франс

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Володин Вячеслав