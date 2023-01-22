Солженицына не планируют исключать из школьной программы, заявили в Госдуме

«Он (вопрос. — Прим. ред.) не выносился ни на площадку “Единой России”, ни фракции партии в Госдуме. Не обсуждался в профильном думском комитете и с профессиональным сообществом», — приводит ее слова пресс-служба ЕР.
По словам Казаковой, исключение того или иного произведения из школьной программы или, наоборот, включение в нее — сложный и длительный процесс, и решения тут не принимаются на основании частного мнения.
«Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. В соответствии с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны», — сказала депутат.
Она добавила, что в школьную программу вернули роман Александра Фадеева «Молодая гвардия».
«Это была совместная инициатива “Единой России” и министерства просвещения, педагогического сообщества. Мы провели большое количество консультаций и встреч с историками, литературоведами, сотрудниками музеев, учителями и представителями общественных объединений Донбасса. Это стало общим взвешенным решением и важным шагом для патриотического воспитания наших детей. Мы отстаивали и отстаиваем историческую правду. Наши дети должны знать не только славные, но и драматические страницы нашей истории, истории великого народа», — заключила Казакова.
О планирующемся пересмотре школьной программы по литературе сообщил сегодня первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин. По его словам, из числа обязательных исключат произведения, которые не выдержали испытания временем. При этом он пообещал, что рубить с плеча никто не будет — предполагается опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, родительского и педагогического сообщества.
Накануне Вяткин вместе с делегацией рабочей группы побывал в Ростове-на-Дону, в том числе на встрече со студентами ЮФУ. Один из участников этого мероприятия задал вопрос о том, что в школьную программу включен Солженицын, который «занимается подменой фактов и оправданием бандеровцев». По словам Вяткина, анализ «Архипелага ГУЛАГ» показал, что многие факты были придуманы.
На заявление Веткина об изменениях в школьной программе отреагировал также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. По его мнению, в исключении из программы каких-либо произведений нет смысла. Член Совета по правам человека при президенте Александр Брод не согласился с идеей убрать «Архипелаг ГУЛАГ», хотя поддержал решение вернуть в программу советскую классику.