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16:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев ожидает военного союза стран, которых «достали американцы и свора их кастрированных псов»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выделение Украине нового вооружения и встреча союзников на базе Рамштайн в Германии — показатель того, что они «будут неопределенно долго пытаться измотать» Россию. Медведев добавил, что в будущем может появиться военный альянс стран, которых «достали американцы и свора их кастрированных псов».

Источник: РИА "Новости"

«Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше — уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое», — написал он в своем Telegram-канале. По его мнению, в будущем России «будет очень непросто».

Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов.

Дмитрий Медведев

Медведев дополнил, что, по его мнению, после создания такого союза США «окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев», а мир «придет в равновесное состояние».

20 января на авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча союзников Украины, на которой присутствовали представители более 50 стран. Они обсуждали поставки тяжелого вооружения и возможность вытеснения российской армии со всей территории Украины. Ожидалось, что на встрече союзники согласуют поставку Украине немецких танков Leopard 2, но этого не произошло.

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