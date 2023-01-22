16:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Медведев ожидает военного союза стран, которых «достали американцы и свора их кастрированных псов»
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выделение Украине нового вооружения и встреча союзников на базе Рамштайн в Германии — показатель того, что они «будут неопределенно долго пытаться измотать» Россию. Медведев добавил, что в будущем может появиться военный альянс стран, которых «достали американцы и свора их кастрированных псов».