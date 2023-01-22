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17:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэкономики Швейцарии: передача Украине замороженных активов России нарушила бы закон

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелан заявил, что передача украинцам конфискованных у россиян в связи с военной операцией и санкциями средств станет нарушением прав собственности. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Le Matin Dimanche. Пармелан также отметил, что в вопросе украинского конфликта Берн выступает на стороне международного права.

Источник: Reuters

Право собственности в Швейцарии является основополагающим, пояснил министр, исходя из законодательства, невозможно передавать средства граждан одной страны проживающим в другой стране. «Как правовое государство мы должны соблюдать действующее законодательство», — сказал в интервью Ги Пармелан. «В Швейцарии конституция гарантирует соблюдение права собственности», — подчеркнул он.

После начала военной операции на Западе в рамках вводимых против России ограничительных мер продолжают обсуждать идею передачи конфискованных активов в том числе на восстановление Украины. Изъятые средства, в частности, планирует передать Киеву Вашингтон.

В Евросоюзе тоже изучают этот вопрос, существующие правила блока не дают возможности осуществить передачу конфискованных активов, однако юристы прорабатывают правовую основу для этого. В конце 2022 года рассматривался вариант передачи Украине части замороженных средств Банка России. В Кремле эту идею назвали «легализацией воровства».

Мария Федотова

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