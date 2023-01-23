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09:10 (мск), источник: ТАСС

Япония заявила о сохранении курса на заключение мирного договора с Россией

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Правительство Японии, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Токио и Москвой из-за ситуации вокруг Украины, сохраняет свою политику, направленную на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — сказал он.

Москва и Токио с середины 20 века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

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