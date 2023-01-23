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13:46 (мск), источник: ТАСС

Указ о мобилизации, Путин и выборы-2024, танковая «эквилибристика». Темы брифинга Пескова

Разъяснение положений президентского указа о мобилизации, подготовка к президентским выборам 2024 года, кадровые назначения и конфликт на Украине, а также вопрос поставок танков Киеву со стороны Запада стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле, у него ожидается целый ряд встреч.

Он пообщается с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудят «традиционные вопросы развития» одного из наиболее передовых и инновационных регионов РФ.

Непубличные встречи будут касаться «подготовки ряда мероприятий, которые запланированы на этой неделе».

Об указе о мобилизации

«Призыв в рамках частичной мобилизации» осуществлялся «до установленной численности». После ее достижения призыв был остановлен: «Этот процесс завершен».

Однако президентский указ «предусматривает и другие функции, необходимые Минобороны» для обеспечения специальной военной операции, «в том числе это касается и закрытого пункта» документа.

О подготовке к выборам президента РФ

В Кремле знают о заявлениях Эллы Памфиловой насчет подготовки Центризбиркома к президентской кампании 2024 года, «это рабочий процесс, ЦИК выполняет свои функции».

Администрация президента РФ в настоящий момент к выборам не готовится: «Еще пока рано, не началась кампания, в Кремле очень много текущих дел. Вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня».

Песков оставил без комментариев слова бывшего премьер-министра и экс-председателя Счетной палаты Сергея Степашина о том, что глава государства должен идти на следующий президентский срок. «Президент никаких заявлений на этот счет не делал».

О признании ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США

«Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или тем более для ЧВК “Вагнер”.

О кандидатах в руководители Счетной палаты

«Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые перспективы, не будем это делать на этот раз».

О руководстве РАНХиГС

Об отставке с поста ректора Владимира Мау и назначении исполняющим обязанности руководителя Алексея Комиссарова, «разумеется, президенту <…> докладывалось: это очень важное учебное заведение». Оно превратилось «в очень важный образовательный центр» с достаточно большим научным авторитетом.

«Что касается перспектив совмещения Комиссаровым [постов ректора вуза и главы АНО “Россия — страна возможностей”], ничего не могу вам сказать. Это будет зависеть от него». «И то, и другое крайне востребовано».

О контактах с МАГАТЭ

«До сих пор такой встречи [с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси] в планах у президента нет». Однако Путин говорил прежде, «что мы готовы» к продолжению контактов.

Информация СВР о размещении на украинских АЭС запасов поставленного Западом оружия «подчеркивает актуальность такого контакта», поскольку требуется «привлечь внимание наших собеседников по МАГАТЭ».

Тем не менее с Гросси продолжается диалог на экспертном уровне: «Наши визави господина Гросси готовы к таким контактам и продолжают их осуществлять».

О переговорах между РФ и Украиной

«Еще раз нам вряд ли стоит повторять: никаких условий для этих переговоров нет на настоящий момент».

«Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности переговоров со стороны киевского режима».

О позиции ФРГ по танкам

«Вся вот эта юридическая эквилибристика, которую мы наблюдаем сейчас <…>, все это, конечно, тоже говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растет».

Безусловно, все страны, которые так или иначе принимают участие — прямо или косвенно — в накачке вооружениями Украины, они все-таки или иначе несут за это ответственность. А главное, что расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку, предстоит украинскому народу.

О мирном договоре с Японией

«Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны».

Токио «не проявляет какого-либо конструктивизма. По сути, какой-нибудь содержательный диалог [по вопросу заключения мирного договора] сейчас отсутствует». Едва ли «приходится говорить о такой возможности де-факто».

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