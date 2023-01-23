Указ о мобилизации, Путин и выборы-2024, танковая «эквилибристика». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле, у него ожидается целый ряд встреч.
Он пообщается с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудят «традиционные вопросы развития» одного из наиболее передовых и инновационных регионов РФ.
Непубличные встречи будут касаться «подготовки ряда мероприятий, которые запланированы на этой неделе».
«Призыв в рамках частичной мобилизации» осуществлялся «до установленной численности». После ее достижения призыв был остановлен: «Этот процесс завершен».
Однако президентский указ «предусматривает и другие функции, необходимые Минобороны» для обеспечения специальной военной операции, «в том числе это касается и закрытого пункта» документа.
О подготовке к выборам президента РФ
В Кремле знают о заявлениях Эллы Памфиловой насчет подготовки Центризбиркома к президентской кампании 2024 года, «это рабочий процесс, ЦИК выполняет свои функции».
Администрация президента РФ в настоящий момент к выборам не готовится: «Еще пока рано, не началась кампания, в Кремле очень много текущих дел. Вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня».
Песков оставил без комментариев слова бывшего премьер-министра и экс-председателя Счетной палаты Сергея Степашина о том, что глава государства должен идти на следующий президентский срок. «Президент никаких заявлений на этот счет не делал».
О признании ЧВК «Вагнер» преступной организацией в США
«Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или тем более для ЧВК “Вагнер”.
О кандидатах в руководители Счетной палаты
«Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые перспективы, не будем это делать на этот раз».
Об отставке с поста ректора Владимира Мау и назначении исполняющим обязанности руководителя Алексея Комиссарова, «разумеется, президенту <…> докладывалось: это очень важное учебное заведение». Оно превратилось «в очень важный образовательный центр» с достаточно большим научным авторитетом.
«Что касается перспектив совмещения Комиссаровым [постов ректора вуза и главы АНО “Россия — страна возможностей”], ничего не могу вам сказать. Это будет зависеть от него». «И то, и другое крайне востребовано».
«До сих пор такой встречи [с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси] в планах у президента нет». Однако Путин говорил прежде, «что мы готовы» к продолжению контактов.
Информация СВР о размещении на украинских АЭС запасов поставленного Западом оружия «подчеркивает актуальность такого контакта», поскольку требуется «привлечь внимание наших собеседников по МАГАТЭ».
Тем не менее с Гросси продолжается диалог на экспертном уровне: «Наши визави господина Гросси готовы к таким контактам и продолжают их осуществлять».
О переговорах между РФ и Украиной
«Еще раз нам вряд ли стоит повторять: никаких условий для этих переговоров нет на настоящий момент».
«Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности переговоров со стороны киевского режима».
«Вся вот эта юридическая эквилибристика, которую мы наблюдаем сейчас <…>, все это, конечно, тоже говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно, растет».
Безусловно, все страны, которые так или иначе принимают участие — прямо или косвенно — в накачке вооружениями Украины, они все-таки или иначе несут за это ответственность. А главное, что расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку, предстоит украинскому народу.
О мирном договоре с Японией
«Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны».
Токио «не проявляет какого-либо конструктивизма. По сути, какой-нибудь содержательный диалог [по вопросу заключения мирного договора] сейчас отсутствует». Едва ли «приходится говорить о такой возможности де-факто».