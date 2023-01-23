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15:28 (мск), источник: © РИА Новости

Материалы о геноциде советского народа войдут в курс истории для вузов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей войдут материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

Источник: © РИА Новости

«Конечно, вы знаете, что с 1 сентября в университетах России будет читаться обновленный, увеличенный курс отечественной истории для всех студентов неисторических специальностей, в этот курс обязательно войдут сведения, материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа», — сказал чиновник.

Как отмечал он ранее, в программу включат материалы о Нюрнбергском (над военными преступниками нацистской Германии), Токийском (над японскими) и Хабаровском процессах (над военнослужащими японской Квантунской армии, осужденными за создание и применение бактериологического оружия).

Это сделано по поручению президента России Владимира Путина, который заявил о важности признания геноцида в отношении гражданского населения СССР.

Минобрнауки увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80 процентов которых — контактная работа с обучающимися.

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