Материалы о геноциде советского народа войдут в курс истории для вузов

«Конечно, вы знаете, что с 1 сентября в университетах России будет читаться обновленный, увеличенный курс отечественной истории для всех студентов неисторических специальностей, в этот курс обязательно войдут сведения, материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа», — сказал чиновник.
Как отмечал он ранее, в программу включат материалы о Нюрнбергском (над военными преступниками нацистской Германии), Токийском (над японскими) и Хабаровском процессах (над военнослужащими японской Квантунской армии, осужденными за создание и применение бактериологического оружия).
Это сделано по поручению президента России Владимира Путина, который заявил о важности признания геноцида в отношении гражданского населения СССР.
Минобрнауки увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80 процентов которых — контактная работа с обучающимися.